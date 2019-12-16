16.12.2019 | 09:32

Популярная певица Алсу появилась на публике в новом образе. Поклонники сравнили артистку с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

Накануне исполнительница приняла участие в новогоднем шоу "Марка №1 в России". Для мероприятия знаменитость выбрала короткое платье, расшитое пайетками. Образ она дополнила длинными перчатками и обувью на высоком каблуке.

Многие пользователи признались, что были разочарованы внешним видом Алсу. По их словам, певица лишилась индивидуальности и стала похожа на других звезд. "Что-то они все на одно лицо. Думала, что Бузова", "Да простят меня фанаты, на Бузову похожа чем-то", – выразили мнение комментаторы.

Поклонники выступили в защиту певицы Алсу. "Космическая", "Как можно быть такой невероятной и причем всегда?", "Самая стильная на российской эстраде", "Куколка", – написали восхищенные пользователи. Один из комментаторов заявил, что исполнительница выглядит с каждым годом все лучше.

Тем не менее, нашлись и те, кто вспомнил певицу в самом начале ее карьеры. Тогда девушка ворвалась в российский шоу-бизнес, используя совершенного иной образ.

Ранее Алсу побывала вместе с супругом Яном Абрамовым на праздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова. На фотографиях, сделанных во время мероприятия, можно увидеть, что муж артистки сильно изменился: бизнесмен заметно похудел. Некоторые пользователи предположили, что причиной перемен в облике мужчины стал недавний скандал, разразившийся вокруг шоу "Голос.Дети".