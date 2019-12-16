Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|11:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.19  |  $  63.02

Полезное | Потерявшую индивидуальность Алсу сравнили с Бузовой

16.12.2019|09:32
Печать

Популярная певица Алсу появилась на публике в новом образе. Поклонники сравнили артистку с известной телеведущей Ольгой Бузовой.

Накануне исполнительница приняла участие в новогоднем шоу "Марка №1 в России". Для мероприятия знаменитость выбрала короткое платье, расшитое пайетками. Образ она дополнила длинными перчатками и обувью на высоком каблуке.

Многие пользователи признались, что были разочарованы внешним видом Алсу. По их словам, певица лишилась индивидуальности и стала похожа на других звезд. "Что-то они все на одно лицо. Думала, что Бузова", "Да простят меня фанаты, на Бузову похожа чем-то", – выразили мнение комментаторы.

Поклонники выступили в защиту певицы Алсу. "Космическая", "Как можно быть такой невероятной и причем всегда?", "Самая стильная на российской эстраде", "Куколка", – написали восхищенные пользователи. Один из комментаторов заявил, что исполнительница выглядит с каждым годом все лучше.

Тем не менее, нашлись и те, кто вспомнил певицу в самом начале ее карьеры. Тогда девушка ворвалась в российский шоу-бизнес, используя совершенного иной образ.

Ранее Алсу побывала вместе с супругом Яном Абрамовым на праздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова. На фотографиях, сделанных во время мероприятия, можно увидеть, что муж артистки сильно изменился: бизнесмен заметно похудел. Некоторые пользователи предположили, что причиной перемен в облике мужчины стал недавний скандал, разразившийся вокруг шоу "Голос.Дети".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте