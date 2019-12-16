Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|16 дек 2019|17:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.03  |  $  62.89

Полезное | «Она не доверяет»: Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой

16.12.2019|16:38
Печать

Кристина Орбакайте поведала странную правду о своей матери Алле Пугачевой. Певица призналась, что у Примадонны необычные взгляды.

Не так давно Сеть облетело видео, на котором супруга Максима Галкина красит свою дочь. Оно вызвало одновременно и умиление, и удивление. С одной стороны, звездная мама находит время, чтобы помочь дочери с образом, а с другой возникает вопрос – почему же Кристина не отправилась к профессиональному визажисту?

В эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ знаменитость рассказала, что нечасто наведывается к Примадонне на макияж. У родительницы и так предостаточно хлопот, ведь помимо занятости звезды отечественного шоу-бизнеса Пугачевой нужно успевать уделять внимание маленьким детям – близняшкам Лизе и Гарри.

"Она редко когда меня красит. В эти моменты я сразу вспоминаю детство. Это было такое счастье. Никаких курсов по покраске мама не заканчивала. Ее всему научила жизнь. Она, кстати, не доверяет визажистам. Мама умеет создать здоровый цвет лица. Я воспитана на ее советах", – отметила Орбакайте в разговоре с журналистами.

Она добавила, что отмечать главное зимнее празднество собирается с мамой. Стоит заметить, что в семье Примадонны это стало доброй традицией. Во время новогоднего торжества за большим столом собирается вся звездная семья.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.12.2019 16:49|

Надо переименовать в Пензпугформ - семейная страница.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте