16.12.2019 | 16:38

Кристина Орбакайте поведала странную правду о своей матери Алле Пугачевой. Певица призналась, что у Примадонны необычные взгляды.

Не так давно Сеть облетело видео, на котором супруга Максима Галкина красит свою дочь. Оно вызвало одновременно и умиление, и удивление. С одной стороны, звездная мама находит время, чтобы помочь дочери с образом, а с другой возникает вопрос – почему же Кристина не отправилась к профессиональному визажисту?

В эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ знаменитость рассказала, что нечасто наведывается к Примадонне на макияж. У родительницы и так предостаточно хлопот, ведь помимо занятости звезды отечественного шоу-бизнеса Пугачевой нужно успевать уделять внимание маленьким детям – близняшкам Лизе и Гарри.

"Она редко когда меня красит. В эти моменты я сразу вспоминаю детство. Это было такое счастье. Никаких курсов по покраске мама не заканчивала. Ее всему научила жизнь. Она, кстати, не доверяет визажистам. Мама умеет создать здоровый цвет лица. Я воспитана на ее советах", – отметила Орбакайте в разговоре с журналистами.

Она добавила, что отмечать главное зимнее празднество собирается с мамой. Стоит заметить, что в семье Примадонны это стало доброй традицией. Во время новогоднего торжества за большим столом собирается вся звездная семья.