16.12.2019 | 17:11

Не многие почитатели таланта и красоты Веры Брежневой знают, что у артистки есть две дочки, с которыми певица видится крайне редко, особенно в последнее время.

Первая – Соня, рождена (в 2001 году – прим. редакции) от Виталия Войченко. С ним Брежнева прожила несколько лет в незарегистрированном браке. Младшая – Сара, дочь украинского бизнесмена Михаила Кипермана, замужем за которым Вера была почти 6 лет.

Старшая дочь Брежневой уже давно проживает в Америке и встречается с матерью крайне редко, теперь настала очередь отдалиться от мамы и у 10-летней Сары.

У Брежневой сумасшедший график. Вера успевает записывать новые треки, сниматься в клипах, участвовать в телевизионных шоу и гастролировать с концертами, но она всегда находила время для младшей дочки.

В последнее время ситуация в корне изменилась. Их редко видят вместе, да и в социальных сетях совместные снимки появляются не часто. Брежнева даже предпочитает отдыхать в одиночестве.

Поговаривают, что причиной столь странного отношения матери к дочери может являться борьба Веры за Меладзе. В октябре 2015 года в Италии, она тайно вышла замуж за Константина. Прошло несколько лет и в прессе начали появляться слухи о романе известного композитора с восходящей звездой шоу-бизнеса, певицей Эрикой Герцег.

Поклонники певицы сходятся во мнении, что период отдаления Брежневой от младшей дочери совпал с тем моментом, когда в сети появилась информация об изменах Меладзе с Герцег. Причем большинство фанатов не осуждают кумира, ведь Вере следует сосредоточиться на Константине и всеми силами удержать его рядом с собой.

Судя по последним фотографиям в Инстаграм, Сара теперь живет вместе с отцом в Киеве, а Брежнева изредка навещает свою дочь. Например, пару дней назад, она поздравила Сару с десятым днем рождения, опубликовав несколько снимков и коротко подписав их: «Oh My Look!».