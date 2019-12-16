16.12.2019 | 11:04

Экс-супруга известного режиссера разделась перед камерой. Светлана Бондарчук доказала, что в любом возрасте можно выглядеть сексуально и привлекательно, если следить за собой.

Модель выложила в соцсеть снимок, на котором запечатлена в облегающем боди. "Еще один праздник, и я мчу домой отдыхать, потому-то у меня скоро день рождения", - подписала фото бывшая жена Федора Бондарчука.

Роскошная фигура знаменитости вызвала бурный восторг у пользователей соцсети. Модель и впрямь выглядит безупречно. В комментариях к кадру Светланы Бондарчук отметились российские звезды: Николай Басков, Алсу, Ани Лорак, Саша Савельева и многие другие.

"Ничегошеньки себе, какая красотка", "Бомба", "Богиня", "Нереально красива", "Настолько прекрасны, что сами не представляете...", "Очень крутая", – осыпали комплиментами модель фолловеры. К слову, ни один снимок нынешней избранницы Федора Бондарчука, актрисы Паулины Андреевой не вызывал такого живого отклика, как эта фотография его бывшей жены.

Отметим, что Светлана Бондарчук не одинока. Ее избранник – директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Модель выкладывала совместные фото с возлюбленным в своем инстаграм-аккаунте.

Как писали "Дни.ру", недавно он показал Светлану Бондарчук в полуобнаженном виде. Харченко сфотографировал светскую львицу после похода в баню. Волосы знаменитость спрятала под полотенце, а ягодицы укрыла белой простыней.