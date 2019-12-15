15.12.2019 | 14:44

В звездном семействе Пугачевых назревает грандиозный скандал. Не видевшая долгое время свою дочь Кристина Орбакайте, по всей видимости, будет встречать Новый год в одиночестве.

Дело в том, что уже долгое время Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов живут в разных частях света. Он - успешный предприниматель, большую часть времени проводит в США. Кристина живет и работает в России, радуя поклонников своего творчества гастрольными турами.

Их семилетняя дочь Клавдия живет на два дома. В последние месяцы большую часть времени она проводит с отцом. Именно в доме Михаила Земцова было сделано фото, которое внучка Аллы Борисовны разместила на своей странице в социальной сети Инстаграм.

В элитном особняке Земцова уже установлена и украшена ёлка, на камине прикреплена надпись Merry Christmas, а семилетняя Клавдия вместе с подружкой перевоплотились в маленьких помощниц Санты.

Ходят слухи, что предприниматель отказался отдать ребенка Орбакайте на Новый год и Кристина сильно раздосадована этим фактом. На помощь ей может прийти именитая бабушка Клавдии, которая давно не видела внучку. Есть вероятность, что Пугачева обратится к юристам, чтобы урегулировать вопрос с помощью суда.

Напомним, что Орбакайте и Земцов уже давно живут по отдельности и не носят обручальные кольца. Они пытались сохранить свой брак, но все попытки закончились безрезультатно. Близкие к звездной паре люди поговаривают, что инициатором расставания стал Земцов, которому, якобы, надоела гастрольная деятельность Орбакайте.