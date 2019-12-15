15.12.2019 | 11:32

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками одной из своих тайн. Женщина призналась, что был период, когда Андрею Малахову пришлось силой упечь ее в клинику.

Сейчас знаменитость вовсю рекламирует свою книгу "Жизнь под кайфом", в которой рассказывает о своей наркотической зависимости. Впрочем, некоторыми вещами она делится не только на страницах литературы, но и в своем микроблоге. Знаменитость признается, что книга, релиз которой запланирован на январь следующего года, очень откровенная и призвана помочь родным и близким людей, которые также стали заложниками пагубной привычки.

"Самые любимые мужчины Андрей Малахов и Никита Лушников. Спасибо, в мелочах, я всегда знаю, что верите в меня и оберегаете. Кстати,открою секрет, моя "Жизнь под кайфом" начнется с того, что Андрей ночью приезжает ко мне к в квартиру И силой и отправляет меня на Самуи", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) – рассказала Дана на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с близкими людьми. На нем знаменитость позирует в обществе Малахова и Лушникова, приобнимая их за талии. Телеведущая облачена в черный короткий комбинезон, подчеркивающий все достоинства ее фигуры.

В свою очередь поклонники поспешили поделиться своим мнением от сказанного Даной. Некоторые захотели рассказать свою историю: "Друзья верят,еще такие друзья,значит у вас Дана все будет хорошо. Я вам этого желаю,я тоже через многое прошла, Но все думали, некоторые хотели,чтобы я умерла и я никому абсолютно не нужна была ноль,но я сама решила выжить всем смертям назло. И так выжила и все сейчас оглядываются в мою сторону с такой завистью. Жениться хотят,но я выбираю. Подходящих нет и это в мои 72 ,скоро 73", "Молодцы спасли тебя!вся команда за тобой приехала там был Шаляпин, Лера и все остальные когда смотрела эфир переживала за тебя прям до слнз как жалко тебя было, молодцы что спасли тебя во время".