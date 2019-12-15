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Полезное | «Это проклятие»: сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

15.12.2019|11:44
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Сын певицы популярной певицы Валерии Арсений Шульгин снова в аварию. Это уже третье ДТП за неделю с его участием.

О случившемся молодой человек рассказал в сториз на своей странице в социальной сети Инстаграм. "Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — сообщил Шульгин.

По словам Арсения, третье ДТП оказалось не таким уж страшным и серьезным. Произошло незначительно столкновение двух автомобилей. "Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — отметил Шульгин.

Напомним, 8 декабря Арсений отправился со своей девушкой в Санкт-Петербург на концерт матери. Автомобиль, которым он управлял, занесло на мокрой дороге и он врезался в отбойник. Молодые люди были госпитализированы.

Как только Шульгина выписали, он воспользовался услугами такси, в которое врезался автобус. "Если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались", — заявил недавно супруг его матери, известный продюсер Иосиф Пригожин.

Подписчики живо отреагировали на произошедшее с Шульгиным. Они рекомендовали ему отказаться от любых видов транспорта. "Где-то кого-то прогневал, не иначе! Знамение какое-то!", "Это проклятие, себя теперь надо беречь, я бы не садился за руль вообще", - написали некоторые из них.

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