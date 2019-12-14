14.12.2019 | 11:43

На странице Лизы Галкиной появился новый снимок ее родителей. Максим надел модный смокинг, а Алла облачилась в свои любимые перчатки без пальцев.

На снимке Галкин держит сидящую Пугачеву за руки. На нем можно заметить белую рубашку и бабочку, а на его супруге – наряд с блестками и камнями на груди. В подписи к фотографии Лиза обратилась к подписчикам с вопросом о том, нравится ли им эта пара.

Несмотря на то, что многие комментаторы выразили свою симпатию к звездной чете, нашлось немало тех, кому их сочетание оказалось не по душе. Недовольные пользователи отметили, что супруги смотрятся негармонично из-за разницы в возрасте.

Некоторые и вовсе заявили, что Алла Пугачева выглядит на фотографии престарелой. Один из участников дискуссии пожалел "бабушку и внука".

"И стыда никакого нет, выкладывают фото престарелого человека и юнца, жалко бабушку да и внука тоже, полное несоответствие возраста, как можно цветущему молодцы, в самом соку любить старуху, это нереально", – написал пользователь.

"Нет конечно! Кому адекватному это может нравиться? ! Только извращенцам и дебилам", – ответил другой человек на вопрос, указанный в описании к снимку.