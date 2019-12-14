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Полезное | Ротару отказывается выступать в России

14.12.2019|12:12
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Еще недавно в Интернете активно обсуждали информацию, что София Ротару изменила своим принципам и согласилась выступить на музыкальном шоу "Песня года".

Спустя пару недель россияне смирились с тем, что певица, которая якобы спонсирует вооруженные силы Украины, ведущие войну на Донбасе, решила зарабатывать деньги в стране, в адрес которой она позволяла себя недвусмысленные высказывания.

Как вдруг, словно гром среди ясного неба, накануне вечером появилась информация о том, что Ротару вынуждена отказываться от выступлений в России.

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, София Михайловна не может проводить отдельные выступления и отправляться в длительные гастрольные туры в силу своего "почтенного возраста".

"Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники – приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее", – подчеркнул Лавров.

По его мнению, происходит это исключительно из-за физического состояния Ротару, а не из-за того, что публика в регионах не охотно примет некогда популярную певицу. "Она просто не соглашается, но, уверяю вас, будут аншлаги", – считает Сергей Лавров.

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Гость|14.12.2019 12:35|

Ждем Софию Ротару в Пензе!

Гость|14.12.2019 12:39|

Гость писал(a):

Ждем Софию Ротару в Пензе!
Сегодня слушает джаз, а завтра родину продаст.

Гость|14.12.2019 12:40|

penzainform.ru писал(a):

происходит это исключительно из-за физического состояния Ротару,
Что так, песок пошел?

Имя: Гость
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