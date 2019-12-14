14.12.2019 | 09:56

Стало известно о возвращении звезды 90-х на эстраду. Андрей Губин готовит несколько творческих сюрпризов.

Из-за серьезного диагноза "левосторонняя прозопалгия лица" артисту было сложно работать, и поклонники уже не надеялись увидеть своего кумира на сцене. Однако несколько дней назад продюсер Тарас Ващишин опубликовал фото с Андреем Губиным в студии и сообщил сенсационное известие.

"У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется", – рассказал друг исполнителя. Оказалось, артист действительно готовит несколько подарков своим фанатам.

"У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", – цитирует саунд-продюсера StarHit. За время отсутствия у Андрея Губина скопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. "Должно быть все: и песни, и тур, - но пока это все, что я могу рассказать", – поделился Ващишин.

Даже уйдя из-за тяжелой болезни со сцены, Андрей Губин продолжал заниматься музыкой. Певец сочинял песни для Жанны Фриске и Юлии Беретты. В личной жизни его преследовали неудачи. Ранее в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ он признавался, что встречается с девушкой, но их отношения нельзя назвать стабильными.

В период затишья в профессиональной сфере Андрей Губин жил на авторские отчисления. Большую часть времени артист проводил в своей московской квартире, часто ездил на родину в Уфу и в Таиланд.