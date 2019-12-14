14.12.2019 | 09:46

21-летний Арсений Шульгин второй раз за неделю попал в ДТП. Певица Валерия пока никак не прокомментировала случившееся.

На сей раз столкновение с другим автомобилем произошло в Москве. Об этом юноша рассказал в своем профиле в "Инстаграме".

Тревожная тенденция заставила звездного наследника заволноваться. "Ничего страшного нет, но факт забавный. Реально, что происходит? Может, мне вообще в машину больше нельзя садиться? Жду такси", — цитирует сына исполнительницы Teleprogramma.pro.

К счастью, сын певицы Валерии в аварии не пострадал. Но на заднем левом крыле его машины остались царапины.

Ранее наследник знаменитости вместе со своей девушкой врезался в отбойник на трассе по пути в Санкт-Петербург. Молодой человек получил травму лица, а его спутница сломала руку.

Как писали "Дни.ру", Арсений Шульгин редко посещает светские мероприятия. Молодой человек занимается бизнесом и IT-проектами. Кроме того, сын певицы Валерии активно развивает свой аккаунт в "Инстаграме". На его страницу подписаны более 850 тысяч человек.