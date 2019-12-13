13.12.2019 | 16:43

Полтора года назад актриса Марина Зудина похоронила своего 82-летнего супруга, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова. Вдова до сих пор глубоко переживает трагедию.

Накануне в Сети появились слухи о новом романе светской львицы. Ее подозревают в отношениях с коллегой по театру Андреем Смоляковым.

Марина Зудина эту новость оставила без комментариев. Впрочем, и ее поклонники не верят в это. Ведь все знают, как сильно она любила мужа.

Причиной возникновения сплетен стало известие о том, что Зудина восхищается актером. Но она никогда не скрывала, что Андрей вызывает у нее уважение как профессионал, не более того.

По словам Марины, она научилась жить со своей связанной с потерей возлюбленного болью. Первое время она тяжело переживала его смерть, но сейчас привыкла к этому чувству. Актриса призналась, что справиться с этим ей помогли их общие с Табаковым дети.

Зудина подарила супругу двух наследников – Павла и Машу. Юноше 24 года, а его сестре - 13. Оба пошли по стопам родителей, выбрав актерскую профессию. И если Павел уже делает определенные успехи, то Маша пока только начинает сложный путь.