Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.47  |  $  63.14

Полезное | Вдове Табакова приписали новый роман

13.12.2019|16:43
Печать

Полтора года назад актриса Марина Зудина похоронила своего 82-летнего супруга, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова. Вдова до сих пор глубоко переживает трагедию.

Накануне в Сети появились слухи о новом романе светской львицы. Ее подозревают в отношениях с коллегой по театру Андреем Смоляковым.

Марина Зудина эту новость оставила без комментариев. Впрочем, и ее поклонники не верят в это. Ведь все знают, как сильно она любила мужа.

Причиной возникновения сплетен стало известие о том, что Зудина восхищается актером. Но она никогда не скрывала, что Андрей вызывает у нее уважение как профессионал, не более того.

По словам Марины, она научилась жить со своей связанной с потерей возлюбленного болью. Первое время она тяжело переживала его смерть, но сейчас привыкла к этому чувству. Актриса призналась, что справиться с этим ей помогли их общие с Табаковым дети.

Зудина подарила супругу двух наследников – Павла и Машу. Юноше 24 года, а его сестре - 13. Оба пошли по стопам родителей, выбрав актерскую профессию. И если Павел уже делает определенные успехи, то Маша пока только начинает сложный путь.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте