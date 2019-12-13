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Полезное | Валерия едва сдержала слезы на концерте Носкова

13.12.2019|16:53
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На минувшей неделе в Москве прошло большое шоу Николая Носкова "Живой". После долгой тишины в связи с перенесенным инсультом артист сумел найти силы и вышел на сцену.

Поддержать Носкова решили звезды отечественной эстрады, которые с радостью исполняли хиты Николая. Одной из приглашенных артисток стала популярная певица Валерия.

По завершении шоу она оставила трогательный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"Исторический концерт - возвращение на сцену Николая Носкова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.). Зрители пришли поддержать великого певца - ничего важнее для артиста нет", - начала свою мысль Валерия.

"В этот вечер нам, его коллегам, посчастливилось исполнять песни Николая для него самого и прекрасной публики. Все прекрасно понимали, что перепеть Носкова невозможно, да и соревноваться никто не собирался - задачи были другие. Все с необыкновенным уважением и трепетом прикасались к этому репертуару. Если бы вы видели, как все артисты волновались за кулисами. Какие эмоции мы вчера испытали!!!! Весь концерт до слез, до мурашек. Сцена лечит, и мы все верим, что этот концерт окажет мощнейшее терапевтическое действие, и совсем скоро Николай окончательно поправится. То, что он вчера сделал - настоящий подвиг", - подчеркнула Валерия.

Певица призналась, что еще полгода назад мысль о том, что Носков окажется на сцене и даст концерт, казалась для нее авантюрной, если не сказать невозможной.

"Поздравляю от души!!!!! Спасибо @vdrobysh за идею и реализацию этого концерта, за то, что вдохновил, вселил веру в Николая. Спасибо моему мужу @prigozhin_iosif за то, что 8 лет работая с Носковым, сделал его лучшие песни достоянием широкой публики, а теперь они уже стали классикой", - закончила свой пламенный пост в социальной сети Валерия.

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