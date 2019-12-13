13.12.2019 | 15:43

Певец Дима Билан впервые рассказал о попытках стать отцом. По словам артиста, он ушел в запой, когда узнал, что у его избранницы случился второй выкидыш.

Дима Билан поведал, что несколько лет назад задумался о создании семьи. Артист решил оставить в прошлом мимолетные романы и найти спутницу жизни.

"Проходит время, и ты понимаешь: вот кто-то был в твоей жизни настоящий? Кто? Ты думаешь: а кто будет мамой твоих детей, а какая она, а что она вложит? И ты начинаешь другими мозгами, более взрослыми, в 35 лет рассуждать уже по-другому. Ты другой человек. Вся ДНК меняется, вся начинка меняется", – сказал Билан в YouTube-шоу "А поговорить?".

В тот период он встретил девушку, которая была его первой большой любовью. Артист и его избранница решили возобновить отношения. Дима отметил, что это не был "дружеский пакт" – стать родителями. В какой-то момент им удалось разбудить былые чувства.

"У меня должно было родиться двое детей. Абсолютная правда. От девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую любил. Мы на какое-то время расстались, а потом встретились через года и подумали: послушай, ну что нет-то? Давай!" – поделился певец.

Когда возлюбленная звезды была на третьем месяце, беременность прервалась. Дима был в крайне подавленном состоянии, ведь он так ждал этих детей. Не только девушки, по словам Билана, переживают из-за выкидыша. Вокалист жалеет, что "направо и налево всем друзьям рассказывал" о планах стать отцом.

Артист и его избранница решили попытать счастья еще раз. Должна была родиться тройня. Эта беременность закончилась на втором месяце. Дима Билан тяжело переживал неудачу, он ушел в запой. Отношения с девушкой расстроились.

"По телефону… Грустно... Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. А про то, что испытываешь ты, никто не думает. А внутри горит все, пожар. Ты сходишь с ума. Алкоголь. И открывается ящик Пандоры, и ты просто начинаешь пить", – рассказал Дима Билан.