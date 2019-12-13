Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  70.26  |  $  63.19

Полезное | С Агутина требуют деньги за украденные картины

13.12.2019|08:58
Печать

К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутин должен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.

Певец не по своей воле оказался в центре скандала. К артисту обратилась его подписчица в "Инстаграме". Вопрос женщины завел Леонида Агутина в тупик.

Художница попросила звезду посодействовать в разрешении конфликта, произошедшего у нее с деятелем культуры, которого она называет аферистом. "Добрый вечер, Леонид, я конечно извиняюсь, (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) но ваш приятель, музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины. Я подготовила их к выставке, затем продал работы и укатил из Берлина в Москву, не заплатив ни одного цента. Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги", – заявила пользовательница соцсети.

Леонид Агутин повел себя вежливо. "Сожалею, если это правда. Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-то разрешится", – ответил художнице исполнитель.

Многие подписчики зашли на страницу обратившейся к певцу женщины и оставили свои ироничные комментарии. "Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог их продать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно", – написал один из фолловеров Леонида Агутина.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте