13.12.2019 | 08:58

К музыканту обратилась обиженная женщина. Она считает, что Леонид Агутин должен ответить за поступок своего знакомого или повлиять на него.

Певец не по своей воле оказался в центре скандала. К артисту обратилась его подписчица в "Инстаграме". Вопрос женщины завел Леонида Агутина в тупик.

Художница попросила звезду посодействовать в разрешении конфликта, произошедшего у нее с деятелем культуры, которого она называет аферистом. "Добрый вечер, Леонид, я конечно извиняюсь, (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) но ваш приятель, музыкант Козулин Александр, украл у меня 4 картины. Я подготовила их к выставке, затем продал работы и укатил из Берлина в Москву, не заплатив ни одного цента. Мне он не отвечает. Просьба вернуть мне деньги", – заявила пользовательница соцсети.

Леонид Агутин повел себя вежливо. "Сожалею, если это правда. Шапочно знаком с ним. Не видел лет 15 его. Надеюсь, все как-то разрешится", – ответил художнице исполнитель.

Многие подписчики зашли на страницу обратившейся к певцу женщины и оставили свои ироничные комментарии. "Посмотрел ваши картины. Если этот мужик действительно смог их продать, это большая удача! Трудно представить, как это возможно", – написал один из фолловеров Леонида Агутина.