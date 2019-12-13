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Полезное | «Позволил лишнего»: ругающийся Лещенко удивил Галкина

13.12.2019|10:23
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Максим Галкин представил на суд зрителей свою новую молодежную передачу "Музыкалити" на Youtube. Его гостями стали Лев Лещенко и Кирилл Бледный Тимошенко ("Пошлая Молли").

В определенный момент ведущий с музыкантами стал обсуждать стиль молодых исполнителей и их стремление усиленно материться в текстах песен. 77-летний Лев Лещенко, расчувствовавшись, экспертно заявил, что девушки любят мат. По его словам, им это кажется сексуальным.

"Когда девушек спрашиваешь: тебе нравится это? И они отвечают: мне *** нравится это. Есть романтика, а есть противоположность этого стиля", – сказал в эфире Лев Лещенко. Такого поведения от мэтра отечественной эстрады не ожидал никто – ни аудитория, ни Максим Галкин.

Юморист не сразу нашел, что сказать на произнесенное Львом Лещенко нецензурное слово. Супруг Аллы Пугачевой был шокирован. Он признался, что удивлен сказанным, поэтому не может подобрать слов, чтобы развить тему.

В комментариях пользователи Сети были поражены матом из уст знаменитого Льва Лещенко. Они заявили, что народный артист всегда выглядит настолько интеллигентно, что далеко не каждый мог предположить, что он знает такие слова. "Мировой мужик, как ни крути", – написал один из комментаторов.

Источник — dni.ru
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