13.12.2019 | 09:20

В начале ноября СМИ сообщили о том, что Владимир Кузьмин воссоединился с бывшей женой Екатериной Трофимовой. Недавно артист впервые за долгое время появился на публике с возлюбленной. Поклонники заявили, что певец сильно изменился.

Накануне певица Катя Лель рассказала подписчикам, что встретилась с Владимиром Кузьминым и его бывшей супругой. Состоялась беседа, во время которой они поделились творческими идеями.

"Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслова. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", – отметила Лель в личном микроблоге.

Исполнительница разместила короткий видеоролик, на котором она стоит рядом с певцом и его возлюбленной – Екатериной Трофимовой. В кадре Владимир Кузьмин увлеченно смотрит на экран смартфона и пытается что-то показать спутницам.

Поклонники пришли в восторг от поста знаменитости. Многие пользователи заявили, что певец заметно похорошел и даже стал выглядеть моложе. По их словам, бывшая супруга Владимира Кузьмина тоже светится от счастья.

"Володя опять с Катюшей", "Я одна из многих его поклонниц. С огромным удовольствием слушаю его музыку. Талантище", "Талантливый человек потому и делится, что знает: делится с талантливым человеком", – выразили мнение очарованные подписчики.