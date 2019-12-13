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Полезное | «Опустила себя на дно»: Гузеева откровенно об алкоголизме

13.12.2019|08:38
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Телеведущая Лариса Гузеева выступила с речью на федеральном канале. Знаменитость рассказала о борьбе с алкоголизмом.

Героиней нового выпуска программы "Давай поженимся!" стала женщина по имени Татьяна. В разговоре с ведущими гостья призналась, что потеряла детей из-за пристрастия к алкоголю. Чтобы вернуть близких и начать новую жизнь, она пришла на передачу.

Эта история не оставила равнодушной Ларису Гузееву. Артистка призналась, что в прошлом столкнулась с серьезными проблемами. Знаменитость довела себя до ужасного состояния и оказалась практически на дне.

Ведущая программы "Давай поженимся!" долго страдала от депрессии. "Я себя на это дно сама опустила. Но я такой человек. Если пить – значит, до проблемы. Если жрать – то уже мне не помогало ничего", – цитирует ее "Комсомольская правда".

Однако Ларисе Гузеевой удалось найти в себе силы, чтобы побороть пагубные привычки. Теперь она старается вести здоровый образ жизни и тщательно следит за весом.

"Больше в ту жизнь не вернусь. У меня была депрессия. Я не буду больше блондинкой, жирной, я уже не буду этой свининой-монадой. Но я для этого что-то делаю", – заключила звезда.

Источник — dni.ru
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