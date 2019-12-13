13.12.2019 | 16:59

40-летняя певица Альбина Джанабаева относится к категории женщин, которые с возрастом становятся все более привлекательными. Звезда часто снимается в откровенных фотосессиях, хотя далеко не каждая представительница шоу-бизнеса может себе это позволить в ее возрасте.

Исполнительница приняла участие в профессиональной фотосъемке. Она предстала в роскошном образе – черном бюстгальтере-балконет и белом жакете оверсайз. Стилисты сделали Альбине яркий мейкап и укладку с эффектом мокрых волос. Дополнили образ крупные серьги в ушах.

Фото было сделано с такого ракурса, что открылся великолепный вид на грудь Джанабаевой. При этом в глаза сразу бросилась родинка.

"Кипит голова от подготовки отчетов? Опаздываете из-за пробок? Не знаете, что подарить близким? С ума сводят толпы людей? Не высыпаетесь? Хочется все бросить? Выдохните и улыбнитесь... Скоро 31 декабря", – написала супруга Валерия Меладзе в своем микроблоге.

Поклонникам соблазнительный кадр явно пришелся по душе. Они писали Альбине комплименты, отметив ее неземную красоту от природы. "Всегда супердевочка!", "Родинка крутая", "Никакой вульгарности, вы прекрасны!", "Роскошная", "Вами можно только любоваться", – восхищались преданные фанаты. "Красивая женщина с пикантной родинкой на груди", – резюмировал обожатель.