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Полезное | Толкалина раскрыла большой секрет красавицы-дочки

12.12.2019|11:36
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Любовь Толкалина раскрыла большой секрет красавицы-дочки. Актриса случайно проговорилась о важном событии в жизни Марии.

Несколько месяцев назад 18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Санкт-Петербург вместе со своим молодым человеком. Не так давно они продемонстрировали обручальные кольца в "Инстаграме", но теперь стало известно, что дело продвинулось дальше помолвки.

Рекламируя на своей странице аккаунт, посвященный домашним животным, которым занимается Мария, Любовь обмолвилась о том, что дочь вышла замуж. Во время переписки с одним из пользователей, прокомментировавшим запись, она выдала секрет своего ненаглядного чада. "Я уж подумал, замуж выходит", – написал фолловер Толкалиной. На это артистка лаконично ответила: "Уже вышла".

Мария и Никита встречаются больше года. Молодые люди познакомились на Киевском вокзале в столице. Изначально они были друзьями, но потом отношения стали развиваться в романтическом ключе. Родители юной прелестницы не возражали.

"Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся. Но, как видите, все хорошо. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша", – цитирует девушку StarHit.

Источник — dni.ru
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