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Полезное | Татьяна Буланова объявила о свадьбе сына

12.12.2019|12:10
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В семье Татьяны Булановой – радостные перемены. Певица сообщила о скором бракосочетании.

Татьяна Буланова готовится к приятным изменениям в жизни. Пережившая два развода артистка объявила о свадьбе. Вот только уточнила, что речь идет не о ней, а о ее старшем сыне Александре. Певица родила его, будучи в браке с первым мужем, Николаем Тагриным. Еще в прошлом году Татьяна Буланова признавалась, что ради старшего наследника взяла ипотеку – у Александра появилась любимая женщина, и он принял решение жить отдельно. Именно артистка предоставила паре жилье.

И вот теперь Булановой, вероятно, снова придется вкладываться. На сей раз в свадьбу. "Саша несколько месяцев назад сделал предложение Ксении. Я только рада за ребят! Называю ее невесткой, очень хорошая девочка, работает в сфере благотворительности, помогает животным", – цитирует певицу StarHit.

https://youtu.be/nSS2vvOA7Ms

Когда именно состоится свадьба, Татьяна Буланова не знает. Якобы влюбленные еще не определились. При этом артистка призналась, что с удовольствием примет непосредственное участие в организации торжества, если ее помощь потребуется.

Ранее в интервью Татьяна Буланова признавалась, что готова стать бабушкой, и не единожды. Впрочем, проводить много времени с внуками у артистки вряд ли получится. Ведь певица очень востребованна: она много гастролирует и выступает, посещает светские мероприятия и снимается.

Да и в личной жизни у артистки все хорошо. Татьяна Буланова состоит в отношениях с бизнесменом, но его личность она предпочитает не раскрывать. "У меня такое прекрасное состояние – я влюблена. Правда, ничего об этом рассказывать не хочу", – заявила недавно исполнительница.

Источник — dni.ru
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