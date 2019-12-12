12.12.2019 | 14:18

Совсем скоро Новый год. Телевизионщики вовсю готовятся к главному празднику в стране: идут съемки огоньков. Главная интрига для зрителей – будет ли выступать Алла Пугачева.

Можно только представить, каким желанным гостем была бы на любом канале Алла Пугачева в новогоднюю ночь. Нет сомнений, что телевизионщики дерутся между собой за Примадонну. По некоторым данным, пальма первенства в этом соревновании у Первого.

Так было и в прошлом году. Тогда "первая кнопка" показала архивную запись номера с Пугачевой. В этот раз ожидается мини-клип на одну из ее новых песен, утверждает сайт "Комсомольская правда". Снимают в последние недели декабря, и нет уверенности в том, что долгожданная премьера состоится. Впрочем, поклонники надеются в новогоднюю ночь увидеть Аллу Пугачеву по телевизору.

Пару лет назад Первый канал решил внести свежую струю в новогодние огоньки. Теперь звезд снимают на улицах или в знаковых местах Москвы, и каждый номер – это мини-клип. Обещают, что зрителей будут развлекать классики жанра, молодые артисты и самые востребованные музыканты.

Что касается "второй кнопки", там все традиционно: полным ходом идут съемки в павильонах, украшенных елками, конфетти и серпантином. Все как всегда: артисты поют, потом подсаживаются за столики с шампанским и фруктами и радостно поднимают бокалы с коллегами и массовкой. Несмотря на критику такого огонька, рейтинги у него неизменно высокие. Говорят, ведущим будет Андрей Малахов, а компанию ему составят еще пара коллег.

СТС в новогодние каникулы готовит выпуск праздничных "Уральских пельменей", НТВ снимает сказку по оригинальному сценарию, на ТНТ будут смешить, а на "Культуре" – петь. Кроме того, в разных декорациях выступят звезды 90-х, прозвучит музыка из любимых советских кинофильмов.