Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 дек 2019|17:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  70.39  |  $  63.25

Полезное | Надежду Бабкину не смогли узнать после смены имиджа (фото)

12.12.2019|16:22
Печать

Певица сделала новую прическу. С челкой 69-летняя Надежда Бабкина стала выглядеть намного моложе.

Исполнительница удивила поклонников преображением. Она поделилась новым фото. Свои темные волосы звезда подстригла и сделала прямую челку. Подписчики Надежды Бабкиной в "Инстаграме" поразились тому, как она помолодела за счет прически.

"Неотразима. Время не властно над вами", "Клеопатра", "Сногсшибательный имидж! Браво! Стильно, красиво и модно", "Все люди стареют, а Надежда Бабкина молодеет", "Как хорошо подобраны стиль, и прическа, и макияж. Очень молодит вас", "Какая красотка", — прокомментировали пост фолловеры.

Высказалась о новом имидже Надежды Бабкиной и звездный бьютимейкер и стилист Марина Корабель.

"Если бы в данном случае челка была не такая гладкая, чуть более объемная, текстурированная, ее можно было бы разложить на разные стороны, придать форму. Если говорить об укладке в целом, то видно, что она сделана парикмахером", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Стилист добавила, что буквально год назад челки вернулись в моду, но не в той интерпретации, как было раньше – гладкие и четкие, как у Клеопатры. По ее словам, челка вообще очень хорошо корректирует лицо, главное – выбрать правильную форму. Корабель отметила, что сейчас в тренде легкость и небрежность.

Примечательно, что в свои годы Надежда Бабкина не перестает экспериментировать с имиджем. Ранее россияне видели ее с африканскими кудряшками и выпрямленными волосами.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!