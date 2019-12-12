Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 дек 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  70.08  |  $  63.07

Полезное | «Бесподобной красоты»: Валерия ослепила россиян новым имиджем

12.12.2019|17:58
Печать

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин стали гостями на вечеринке по случаю 40-летия Эмина Агаларова. Сначала артист дал большой сольный концерт, а потом устроил afterparty.

По словам исполнительницы, поздравить именинника пришли 600 человек. "Потому что ценят его и искренне любят", – добавила жена продюсера.

Валерия рассказала, что встретила многих знакомых на вечеринке. Сфотографироваться, к сожалению, удалось не со всеми.

Но судя по имеющимся снимкам, светская львица сияла на мероприятии ярче всех. Для выхода в свет супруга Пригожина выбрала довольно экстравагантный наряд – кожаные шорты, черный блейзер, блузку и колготки с леопардовым принтом. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Фолловеров Валерия сразила наповал. Они наперебой писали в комментариях на ее личной странице в "Инстаграм", как она прекрасна и обворожительна. "Вы бесподобной красоты!" – восторгался поклонник.

Отметим, кроме Иосифа Пригожина и его жены на вечеринку были приглашены Дмитрий Маликов с супругой, Тимати, Пашу и Ханна, Жасмин, Наташа Королева, Оксана Федорова, Мот и его возлюбленная, Гарик Харламов, Леонид Агутин и многие другие.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!