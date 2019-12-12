12.12.2019 | 17:58

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин стали гостями на вечеринке по случаю 40-летия Эмина Агаларова. Сначала артист дал большой сольный концерт, а потом устроил afterparty.

По словам исполнительницы, поздравить именинника пришли 600 человек. "Потому что ценят его и искренне любят", – добавила жена продюсера.

Валерия рассказала, что встретила многих знакомых на вечеринке. Сфотографироваться, к сожалению, удалось не со всеми.

Но судя по имеющимся снимкам, светская львица сияла на мероприятии ярче всех. Для выхода в свет супруга Пригожина выбрала довольно экстравагантный наряд – кожаные шорты, черный блейзер, блузку и колготки с леопардовым принтом. Завершили образ крупные серьги-кольца.

Фолловеров Валерия сразила наповал. Они наперебой писали в комментариях на ее личной странице в "Инстаграм", как она прекрасна и обворожительна. "Вы бесподобной красоты!" – восторгался поклонник.

Отметим, кроме Иосифа Пригожина и его жены на вечеринку были приглашены Дмитрий Маликов с супругой, Тимати, Пашу и Ханна, Жасмин, Наташа Королева, Оксана Федорова, Мот и его возлюбленная, Гарик Харламов, Леонид Агутин и многие другие.