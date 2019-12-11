11.12.2019 | 17:23

50-летняя артистка Татьяна Буланова – мать двух чудесных мальчиков, Александра и Никиты. Недавно в жизни звезды появился третий, так называемый внебрачный сын.

Незнакомец стал донимать письмами директора певицы. По его словам, Татьяна бросила его, когда он был совсем маленьким.

Буланова эту информацию отрицает. Она наотрез отказывается видеться с молодым человеком и идти с ним на контакт. Юноша даже предлагал знаменитости некую сумму за встречу, но даже деньги не оказали на актрису должного влияния.

Ситуация у телеведущей вызывает исключительно смех. Она утверждает, что успела привыкнуть к вниманию неадекватных поклонников. Кроме того, артистка не видит для себя никакой угрозы со стороны незнакомца. По ее мнению, молодой человек вряд ли начнет преследовать ее. Скорее всего, он так и будет лишь писать письма.

Буланова также рассказала, что это не первый подобный случай в ее жизни. Ранее, еще когда она была замужем за Владиславом Радимовым, ее донимал назойливый незнакомец. Но тогда ситуация была значительно серьезнее. Женщина действительно жила в страхе. Поэтому испуганной Татьяне даже пришлось обратиться в полицию, чтобы усмирить неадекватного поклонника.