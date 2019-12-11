11.12.2019 | 08:37

Несколько месяцев назад супруга Тимати Анастасия Решетова впервые стала матерью, подарив музыканту сына Ратмира. Сейчас девушка познает все радости материнства, при этом, как отмечают некоторые поклонники творчества Тимати, она сильно рискует здоровьем ребенка.

Дело в том, что в последнее время Тимати увлекся представителями семейства кошачьих. Сейчас в доме музыканта живут три кота, которые, судя по фото в аккаунте певца, не отличаются спокойным нравом.

На днях Тимати на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал фотографию, на ней он запечатлен с одним из своих любимцев. Подписчики музыканта обратили внимание на страшные шрамы на руках музыканта.

По всей видимости, виновником их появления стали животные. Немудрено, ведь один из котов в свои шесть месяцев уже весит более пяти килограммов.

Поклонники бьют тревогу. Присутствие дикой и агрессивной кошки рядом с малышом - плохой признак. Сложно даже предположить, что можно ожидать от животного. Тем более коты любят спать в кроватке малыша.

Анастасия Решетова словно издеваясь над испуганными подписчиками Инстаграма выложила очередное фото крохи, в кроватке у которого лежит огромный кот. Это вызвало волну гнева в отношении звездной пары, многие фолловеры считают, Тимати и Настя совершенно не заботятся о безопасности ребенка.

Одна из подписчиц даже предложила создать петицию, чтобы наказать родителей за подобное поведение и спасти ребенка от возможных травм, которые Ратмиру могут причинить дикие животные.