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Полезное | Униженный Билан отказался петь на концерте с участием Лазарева

11.12.2019|13:48
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Дима Билан оказался в центре скандала. Якобы популярный российский певец отказался выступать на концерте звезд "Евровидения", потому что на афише его имя было написано маленькими буквами, да еще и после Сергея Лазарева.

Концерт в Амстердаме 15 декабря состоится без Димы Билана – единственного российского исполнителя, ставшего победителем конкурса в 2008 году. Выяснилось это чуть ли не накануне. Организаторы шоу получили отказ с уточнениями.

"Дима Билан расторг контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия", – цитирует представителей артиста Super со ссылкой на сайт Oikotimes. Если внимательно изучить афишу, возникнет логичный вопрос, почему победитель "Евровидения" оказался в общем списке позади Сергея Лазарева, который стал на песенном конкурсе третьим.

"Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы", – сказала помощница Билана репортерам, не пожелав вдаваться в подробности. Униженный этой ситуацией певец не выразил претензий, но заметил, что его приглашали на концерт победителей "Евровидения", который вдруг превратился в сборную солянку из участников разных лет.

Кстати, в Сети можно найти несколько вариантов афиши. На многих имя Димы Билана стоит почти в самом начале, а имя Сергея Лазарева – ближе к концу списка. Артистов расставили в алфавитном порядке.

Источник — dni.ru
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