11.12.2019 | 10:15

То и дело муссируются слухи о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. На сей раз актеры дали поклонникам новый повод посудачить.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разъехались: актер отправился на юг России, а его супруга – в Германию. Об этом сообщили сами артисты. Агата прихватила с собой старшего сына Тимофея, а Павел – дочь Мию.

"Берлин) семья) предрождественская атмосфера) очень уютно на душе) И вообще.. какие большие дети, у трех сестер Муцениеце (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Агата.

В свою очередь Павел предпочел ни о чем не говорить, но указал геолокацию – Пятигорск. Также актер опубликовал фото, на котором запечатлен с дочерью на фоне горного пейзажа.

Поклонники предположили, что пара, поделив детей, отправилась в разные концы планеты из-за работы. Обычно перед Новым годом у знаменитостей увеличивается количество съемок, но приготовления к зимним праздникам тоже никто не отменял, вот и изворачиваются артисты как могут.

Между тем в Сети часто обсуждают непростые отношения супругов. Ходят слухи, что Павел Прилучный увлекся актрисой Дарьей Мороз, которая не так давно оформила развод с режиссером Константином Богомоловым. Чтобы все выяснить, Агата прямо спросила у мужа о его романе с Дарьей.

внезапно подтвердил Павел Прилучный. Супруга задала новый вопрос: "Она здесь, в Питере, тоже?" Павел невозмутимо ответил: "Да". Агата Муцениеце продолжила: "Что ты мне не рассказывал?" Прилучный серьезно спросил: "Зачем тебе?" Та пояснила: "Ну хотя бы знать..." Актер удивился: "Смысл?"

Затем он двинулся к двери, дав понять, что разговор окончен. Такая беседа состоялась в рамках выпуска влога Агаты Муцениеце "Прилучные будни". Подразумевалось, что это была шутка.