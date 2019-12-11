11.12.2019 | 14:05

Несколько месяцев назад Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". На этот счет высказался ее коллега, Дмитрий Брекоткин.

Оказалось, актриса выдвинула неожиданные условия команде. Они касались не только повышения заработной платы, но и структурных изменений.

Кроме того, Михалкову не устраивало, с какой периодичностью она появлялась в кадре. Ей хотелось чаще выходить на сцену.

Тем не менее коллега уважает решение Юлии. Она сама захотела уйти, поэтому насильно удерживать ее никто не стал. "Мы не продлили с ней договор. Она выдвинула свои какие-то условия, которые нам показались неприемлемыми", – пояснил Брекоткин.

Юлия запустила свою кулинарную программу. Она активно занимается ею на протяжении нескольких последних месяцев. Кроме того, звезда готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором.