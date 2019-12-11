Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 дек 2019|15:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
  70.68  |  $  63.78

Полезное | «Неприемлемо!»: коллега высказался об уходе Михалковой

11.12.2019|14:05
Печать

Несколько месяцев назад Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". На этот счет высказался ее коллега, Дмитрий Брекоткин.

Оказалось, актриса выдвинула неожиданные условия команде. Они касались не только повышения заработной платы, но и структурных изменений.

Кроме того, Михалкову не устраивало, с какой периодичностью она появлялась в кадре. Ей хотелось чаще выходить на сцену.

Тем не менее коллега уважает решение Юлии. Она сама захотела уйти, поэтому насильно удерживать ее никто не стал. "Мы не продлили с ней договор. Она выдвинула свои какие-то условия, которые нам показались неприемлемыми", – пояснил Брекоткин.

Юлия запустила свою кулинарную программу. Она активно занимается ею на протяжении нескольких последних месяцев. Кроме того, звезда готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!