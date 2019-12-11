11.12.2019 | 09:33

Известный российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, преподаватель и главный редактор популярного журнала Андрей Малахов больше не будет заниматься своим детищем.

Издание «StarHit» телеведущий возглавил с 2007 года. Малахов быстро достиг успеха на журналистском поприще. «Начиная проект «СтарХит», я, безусловно, верил в успех. Но предположить не мог, что пятилетний юбилей мы отметим в том числе запуском сайта. Сегодня, если сравнивать с возрастом человека, мы собираемся пойти в школу», - говорил Андрей Малахов.

Спустя 12 лет от своего любимого проекта телеведущему пришлось отказаться. Андрей так объяснил свое решение: «Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit» исчерпаны».

Отметим, что с уходом Малахова журнал перестанет появляться на прилавках в печатном виде. С начала нового года читателям будет доступна только онлайн-версия «StarHit». «Сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — сообщил Малахов.

«StarHit» не первое и не последнее издание, которое лишится печатной версии. Чуть ранее стало известно, что 23 декабря этого года выйдет в свет последний русскоязычный номер Men's Health. Глянцевое издание, печатавшееся в нашей стране с 1998 года, закрывается по экономическим причинам.