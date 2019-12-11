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Полезное | Алибасов предлагал Софии Ротару руку и сердце

11.12.2019|14:18
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София Ротару была замужем лишь раз. Ее супругом был народный артист Украины Анатолий Евдокименко, который умер в 2002 году. А сейчас появилась информация о новой свадьбе певицы.

Недавно София Ротару выступила на фестивале "Песня года". Ее возвращение в Россию сопровождалось шумом. Артистка весь прошлый год не пела в нашей стране, ссылаясь на тяжелую политическую ситуацию на родной Украине. Видимо, что-то изменилось, и теперь Ротару снова радует российских фанатов своим творчеством.

Возвращение звезды общественность восприняла неоднозначно: пока одни ликовали, другие буквально плевались. Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Многие поддержали Ротару. Например, "золотой голос России" Николай Басков выступил с громким заявлением, попросив прекратить травлю певицы, внесшей огромный вклад в развитие отечественной эстрады.

Слово взял и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. "Осуждать решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену могут только дураки. Дураков, конечно, более чем достаточно", – в своей манере высказался артист.

"Мы все советские люди, у нас одна история. Мы выросли в среде, где не было никаких границ. Теперь и Путину нельзя с Зеленским встречаться? Тоже пусть осудят его за встречу с Зеленским", – предложил Алибасов.

Продюсер признался, что у них с Ротару когда-то были настолько теплые отношения, что они собирались пожениться. О новой свадьбе певицы шоумен рассказал в интервью РИА ФАН: "Мы хотели с ней пожениться, даже готовились в ЗАГС пойти, но не случилось…" Виной тому стали его затяжные гастроли. Оказывается, Алибасов сделал предложение Ротару и уехал.

"Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой "На-На". Мы же изъездили всю планету! Начинали с Южно-Сахалинска, а потом и от Аляски до Лондона, от Австралии до Эгвекинота. Знаете, где это? Это самые северные поселения на планете Земля. Дальше – никого, только белые медведи", – сообщил продюсер.

По словам Бари Алибасова, София Ротару приняла его предложение. "Она согласилась, мы готовились к свадьбе, но так и не поженились. Белые медведи нас разлучили…" – печально констатировал продюсер. Отметим, что сейчас он женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Источник — dni.ru
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