10.12.2019 | 14:35

Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста ждали малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, однако выйти навстречу к нему Примадонна отказалась.

Максим Галкин путешествует по России со своими концертами. Недавно артист выступил в Москве, Северодвинске, Архангельске. Юморист решил сделать паузу и вернулся домой, в замок, который находится в деревне Грязь. Шоумена с нетерпением ждали шестилетние двойняшки Гарри и Лиза и их мама Алла Пугачева.

Счастливая дочка выбежала встречать Максима Галкина, а сын и жена предпочли остаться дома. Пугачева ограничилась лишь задорным подпрыгиванием и маханием у окна. Юморист крупным планом показал счастливых домочадцев. Примадонна предстала перед вернувшимся супругом в розовых шортах и светлом свитшоте. "Каждое возвращение домой – это маленькое счастье", – признался известный телеведущий.

Он обнародовал игровой ролик, на кадрах которого семья примеряла очки и бабочку – такой эффект применил к изображению сам Максим Галкин благодаря возможностям смартфона. Гарри радостно позировал, строя гримасы, его сестра Лиза по какой-то причине обиделась и не стала принимать участие в этой забаве, покинув комнату. Впрочем, родителям удалось ее как-то уговорить вернуться. Забыв обиду, Лиза с радостью предалась игре.

Не осталась в стороне и Алла Пугачева. К этому времени Примадонна сменила наряд, переодевшись в черное, а также сделала другую прическу. Косметикой артистка не воспользовалась. Особо наблюдательные подписчики официальной странички Максима Галкина в социальной сети "Инстаграм" умудрились разглядеть полное отсутствие макияжа на лице легендарной исполнительницы. Фанаты рассыпались в комплиментах юмористу и его семье.