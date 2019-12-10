10.12.2019 | 11:55

Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.

Накануне, 9 декабря, Николай Носков выступил на сцене с концертом "Живой". Более чем символическое название, ведь пару лет назад артиста сразил инсульт. Тогда исполнитель был госпитализирован c диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Спустя сутки состояние артиста ухудшилось. Больше недели он провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходить реабилитацию под присмотром супруги Марины. Пришлось фактически заново учиться жить, говорить и ходить.

Учитывая все эти обстоятельства, тем более понятно волнение поклонников, пришедших на концерт Николая Носкова. Среди них оказалось много отечественных знаменитостей. Они не только поддержали артиста в зале, но и выступили с ним на одной сцене. Свои хиты исполнили Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, певицы Слава и Наргиз Закирова, Диана Арбенина, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, станцевал под песню Николая Носкова всемирно известный артист Сергей Полунин и многие другие.

Своими впечатлениями поделилась телеведущая Екатерина Стриженова, оказавшаяся в этот вечер в зале в компании младшей дочери, Александры. Женщина оказалась в полном восторге.

"Шеститысячный зал Крокус Сити Холла был переполнен! Тот случай, когда любимому артисту необходима поддержка, чтобы начать жизнь сначала и ВЫ ПРИШЛИ! Мы все отказались от пригласительных и купили билеты, чтобы тоже поддержать нашего друга Николая Носкова. Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный..... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Екатерина Стриженова.

При этом она отметила, что были артисты, которые якобы отказались участвовать, но кто именно, Екатерина уточнять не стала. "Николай, эта дата стала твоим новым днем рождения, с возвращением!!! Какое счастье, что мы все к этому причастны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – завершила свой пост телеведущая.

Ранее об этих таинственных артистах высказывался музыкальный продюсер, композитор Виктор Дробыш. Именно с его подачи и был организовано это мероприятие. "У Николая Носкова были люди, которые просто обязаны находиться рядом с ним на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", – сказал он.

"Самая большая сложность – состояние Николая Ивановича, который в свое время должен был завестись и поверить в себя. И вот мы это преодолели", – отметил Виктор Дробыш.