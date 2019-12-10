10.12.2019 | 08:34

Экс-солистка группы "Фабрика" сделала смелое заявление. Сати Казанова поделилась опасным опытом, из которого сделала важные выводы

В эфире программы "Ой, мамочки!" на телеканале "Мир 24" певица призналась, что в свое время принимала запрещенные вещества. По ее словам, эксперимент оказался пугающим.

Сати Казанова отметила, что должна была все испытать, так как хотела на собственном опыте убедиться, что же представляют собой наркотики. "Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет", – рассказала исполнительница.

По ее мнению, употребление наркотиков не стоит того, чтобы платить за них такую непомерную цену. Сейчас Сати Казанова пропагандирует здоровый образ жизни. В частности, она практикует йогу и вегетарианство.

Кроме того, Сати Казанова уже почти восемь лет популяризирует аюрведу. Одним из ее главных принципов является утверждение: "Если еда здоровая, то лекарства не нужны. Но если еда нездоровая – лекарства не помогут".

Напомним, два года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Ранее в одном из интервью певица призналась, что не исключает возможности скорого переезда в Италию, на родину супруга. "Все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего", – делилась артистка.