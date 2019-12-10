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Полезное | Башаров пожаловался на травлю после слухов об избиении жены

10.12.2019|17:45
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Актер откровенно рассказал о своих отношениях с тремя супругами. Марат Башаров прокомментировал волну негатива, которая обрушилась на него после семейной ссоры, ставшей достоянием общественности.

Артист рассказал, что с двумя бывшими женами поддерживает хорошие отношения. При этом он заметил, что, к сожалению, слишком поздно понимает, что "с этим человеком не нужно было общаться и не нужно было на нем жениться".

"Когда люди расходятся и не общаются никогда - это разрушение, а от разрушения никогда ничего не было хорошего", – цитирует Марата Башарова газета "Известия". Кроме того, он пожаловался на травлю в соцсетях после информации о его драке с третьей супругой, Елизаветой Шевырковой.

По словам Марата Башарова, после слухов на него и его родных обрушилась лавина негатива. "В соцсетях много неадекватных людей. Вы не представляете, сколько негатива было сказано про меня и моих родных, которые ни в чем не виноваты", - заявил актер.

Марат Башаров добавил, что продолжает жить с Елизаветой Шевырковой, несмотря на развод. По словам артиста, он пять лет жил с ней без штампа в паспорте, а после свадьбы через полгода они подали на развод.

Летом этого года актер решил вспомнить давнюю любовь. В программе "Судьба человека" показали видеозапись, на которой Марат Башаров признается в чувствах актрисе Елене Пановой, с которой они вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман".

Источник — dni.ru
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