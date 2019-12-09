09.12.2019 | 09:03

О госпитализации актера Олега Меньшикова ходят всевозможные слухи. В последнее время артист перестал выходить на связь, и россияне потеряли его. Куда же пропала знаменитость?

Молчание родных и близких Меньшикова заставило тревожиться. Что произошло с художественным руководителем Театра имени Ермоловой? На официальном сайте культурного учреждения появилась информация о том, что все спектакли с участием народного артиста России отменены.

Кроме того, 59-летний актер пропустил церемонию вручения премии "Звезда театрала", на которой ему присудили награду в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино". Как сообщает "Экспресс газета", на торжестве присутствовал даже 85-летний Василий Лановой, который точно не может похвастать хорошим здоровьем и недавно перенес приступ гипертонии. Стоит ли говорить, что отсутствие Меньшикова на мероприятии не на шутку встревожило народ?

Впрочем, серьезных поводов для беспокойства нет. По сообщению некоторых источников, Меньшиков отправился к врачу с травмой ноги. Обследование показало, что ситуация гораздо серьезнее, чем могло показаться, поэтому ему предстоит некоторое время провести в больнице.

Актриса Татьяна Шумова поделилась своим мнением по поводу этой ситуации. Она надеется, что в ближайшее время коллега выйдет на сцену, а его молчание насчет состояния здоровья объяснила складом характера.

"Он человек такой, который не любит никого впускать в какие-то личные нюансы. Главное, чтобы это хорошо кончилось. Там нужен долгий процесс просто, как при любой травме. Мы все хотим, чтобы это было быстрее", – сказала Шумова журналистам.