09.12.2019 | 12:22

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступила на шоу "Звезды сошлись". Она прокомментировала резонансный разговор Дмитрия Шепелева с Ксенией Собчак.

Все началось с того, что еще 4 декабря вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, в котором главным героем стал Дмитрий Шепелев. Он высказался о конфликте с семьей своей бывшей возлюбленной Жанной Фриске. Он рассказал о том, что якобы у певицы и ее отца были "тяжелейшие отношения", а также заявил, что не чинит препятствий во встречах сына Платона с родней. Но якобы это та сторона не желает видеть малолетнего родственника.

Шоу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Отец Жанны Владимир Борисович категорически опроверг слова несостоявшегося зятя. С ним солидарна и его младшая дочь Наталья. В программе "Звезды сошлись" она прямо сказала, что слова Дмитрия Шепелева "абсолютная ложь". Наталья отметила, что Дима очень обидчивый. Даже Ольгу Орлову, которая, по словам Фриске, приняла нейтральную позицию, он будто бы не воспринимает.

Она привела такой пример. Недавно Шепелев и Орлова случайно пересеклись в Италии, но тот сделал вид, что даже не заметил ее.

Что касается кончины Жанны Фриске, то, как утверждает Наталья, Шепелев "очень-очень-очень тщательно" к ней готовился. "Все карточки Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, и офигели. Когда Жанна лежала в Америке, и нам продюсер Жаннин звонил: "Что вы делаете? Заберите у него карты!" А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал со счетов. И он после этого говорит, что мы все это сняли?.. Окей, хорошо, пусть будем мы. Я не буду ничего отрицать. Пусть говорит все, что он хочет... Просто я знаю нашу правду, знают все нашу правду, просто все молчат", – высказалась Наталья Фриске.

Она уточнила, что сейчас говорила именно о личных счетах Жанны. Что же до счетов благотворительной организации "Русфонд", то, действительно, это они сняли деньги, чтобы расплатиться с долгами. Наталья объяснила, что Дмитрию Шепелеву удалось каким-то образом завладеть генеральной доверенностью на счета певицы. При этом все сообщения о снятии денег приходили на смартфон ее директора.