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Полезное | Петросян женился на молодой любовнице

09.12.2019|08:46
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Согласно некоторым данным, 74-летний Евгений Петросян снова молодожен. Его пятой женой стала молодая помощница Татьяна Брухунова.

О том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оформили отношения после нескольких лет совместной работы (и, предположительно, жизни), сообщили в близком окружении пары. "Они поженились в начале декабря", – цитирует друга юмориста сайт "Комсомольская правда". Своего имени это человек предпочел не раскрывать.

В пользу данного сообщения свидетельствует и фотография, обнародованная самой Татьяной Брухуновой. 30-летняя избранница легендарного артиста сняла на туалетном столике букетик белых цветов, подвязанных белой же ленточкой. Кто-то из пользователей Сети отметил, что он очень похож на свадебный. Публикация появилась в аккаунте Брухуновой три дня назад.

Если информация о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой правдива, очень интересно узнать реакцию его предыдущей жены, артистки Елены Степаненко. С ней юморист оформил развод осенью прошлого года. Но до сих пор бывшие супруги никак не могут разделить совместно нажитое имущество, которое, по некоторым оценкам, тянет на полтора миллиарда рублей.

Напомним, о романе Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна стало известно минувшим летом после того, как в Сеть просочилась информация о разводе юмориста с Еленой Степаненко. Тогда утверждалось, что именно из-за молодой помощницы артисты расстались после 33 лет совместной жизни.

Отметим, что связь с Брухуновой на Петросяне сказалась положительно. Вероятно, чтобы соответствовать молодой пассии, артист-пенсионер начал активно заниматься спортом. Периодически на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он публикует фото и видео, сделанных в тренажерном зале.

Источник — dni.ru
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