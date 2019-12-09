09.12.2019 | 15:40

Сейчас певица Анна Седокова на седьмом небе от счастья, ведь она, наконец, встретила мужчину мечты. Но, к сожалению, девушке не всегда так везло с партнерами.

Исполнительница открыла неожиданные детали своего предыдущего романа. Она призналась, что было время, когда она встречалась с альфонсом.

"Я очень его любила, но у него не было денег, не совсем, но наш бюджет различался очень сильно, и моей главной задачей было первой добежать до кассы или схватить счет в ресторане и оплатить самой", – вспоминает звезда.

По словам артистки, она научилась доставать кошелек со скоростью света, чтобы молодому человеку не было стыдно. Он считал, что просто не успел заплатить в очередной раз. В тот период Анна никогда ничего не хотела и ничего не ела.

"К чему это привело? К тому, что он вовсе забыл о своем кошельке и окончательно пересел на мою шею. Типичный мальчик-луковка", – заявила Седокова.

Сейчас певица встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда старше своего возлюбленного на девять лет, но эта разница ничуть их не смущает. Первое время они скрывали роман, потому что спортсмен был женат. Но около месяца назад молодая пара публично заявила о своих чувствах.