09.12.2019 | 15:26

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга приняла участие в съемках нового выпуска шоу "Звезды сошлись", посвященного пластическим операциям. 51-летняя наследница именитой артистки прибегла к помощи хирургов. Последствия в виде шрама ее не испугали.

Ольге Шукшиной 51 год. Несколько лет назад у нее был лишний вес, который старательно скрывала под свободными нарядами. Сейчас младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ведет активный образ жизни: занимается в тренажерном зале, ходит в бассейн, делает различные процедуры, направленные на борьбу с лишним весом и приумножение красоты. Впрочем, одним фитнесом и водными занятиями она не ограничилась.

Женщина призналась, что легла под нож пластического хирурга. Это случилось, когда она еще жила в Египте. "Это своеобразный риск. Потому что я на тот момент там жила и долго изучала клинику, врача..." – объяснила Ольга. Она уточнила, что период реабилитации проходил в зимнее время года, когда стояла комфортная погода.

Шукшина сделала выбор в пользу египетской клиники, потому что цена операции оказалась минимальной по сравнению с другими профильными медицинскими заведениями. "Около четырех часов был общий наркоз. Все обошлось в две тысячи долларов. Единственное, что меня смущает – постоперационный шрам, который должен выглядеть более эстетично", – призналась Шукшина.

Ольга показала разрез внизу живота. "Это мой новый пупок. Есть ощущение, что он должен быть меньше", – рассказала дочь актрисы. В больнице обещали, что со временем рубец должен побелеть и не выглядеть так жутко. Впрочем, Ольга Шукшина ничуть не смущается последствий операции.

Для нее куда важнее результат, которым она осталась довольна. Теперь сильно изменившаяся дочь артистки ловит на себе заинтересованные мужские взгляды и не боится щеголять в откровенных нарядах.