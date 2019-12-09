09.12.2019 | 10:51

Популярная певица Вера Брежнева предстала на публике в неожиданном образе. Поклонники пришли в восторг от экспериментов звезды.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях, артистка запечатлена в химической лаборатории. Певица позирует в обтягивающем белом костюме с изображением обнаженного женского тела. Светлые локоны Вера Брежнева сменила на рыжее каре.

"Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему внимаю Лаборатория Веры. Как вам наш эксперимент?", – обратилась звезда к поклонникам.

Многие пользователи признались, что не сразу узнали певицу на снимке. Они похвалили артистку за то, что она не боится экспериментировать: "Это бомба!", "Так необычно! Мне нравится", "Я хочу к тебе на уроки химии". Один из подписчиков даже сравнил Веру Брежневу с актрисой Миллой Йовович.

Ранее исполнительница сообщила поклонникам важную новость: она основала собственный бренд косметики VERA. "Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить", – сделала заявление певица.