09.12.2019 | 17:17

Брак 28-летнего наследника Федора Бондарчука Сергея дал трещину. В суде официально подтвердили информацию о разводе молодой пары.

Женой актера является 30-летняя дочь олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили Тата. Супруги прожили в узаконенных отношениях семь лет.

Иск на развод подала жена Сергея. По данным из судебного участка, их разведут 10 декабря.

"Все достаточно мирно, раздела имущества не планируется. Так что в Новый год Бондарчуки вступят уже совершенно свободными людьми", – сообщили в суде.

Напомним, возлюбленные поженились в 2012 году. На момент бракосочетания оба были еще совсем юными. Возможно, именно поэтому им не удалось сохранить отношения в более зрелом возрасте. Ведь все знают, что ранние браки часто распадаются. Хотя многие поклонники считают, что причина кроется в постоянной занятости мужчины.

Во время супружеской жизни в их семье появилось две дочери. Сейчас старшей – Маргарите – семь лет, а маленькой Вере всего пять.

Отметим, у Таты всегда были очень теплые отношения с матерью и отцом супруга. Ей удалось найти контакт и с новой избранницей Федора Сергеевича – Паулиной Андреевой. Это и не удивительно, ведь они почти ровесницы.