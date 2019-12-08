08.12.2019 | 19:24

Сын певицы Валерии попал в серьезную аварию. ДТП случилось на трассе, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Накануне Арсений Шульгин решил покататься на машине вместе с друзьями по платной трассе Москва – Санкт-Петербург. На подъезде к городу водитель потерял управление, и автомобиль врезался в отбойник.

В Сети появились жуткие кадры покореженного транспорта. Позднее сын Валерии опубликовал в "Инстаграме" фотографию, сделанную в больнице. На снимке можно увидеть, что нижняя часть лица молодого человека полностью забинтована.

В окружении юноши уже подтвердили эту информацию. "Арсений под Питером попал в аварию. Он в больнице со своей девушкой, у нее открытый перелом. Детский сад", – цитирует одного из друзей Арсения Шульгина Starhit.

Пока остается неизвестным, какие травмы получил сын Валерии и как долго он пробудет в клинике. В одном из последних постов в социальных сетях молодой человек попросил подписчиков "беречь себя".

Напомним, Арсений Шульгин редко посещает светские мероприятия. Молодой человек занимается бизнесом и IT-проектами. Кроме того, наследник артистки активно развивает свой аккаунт в "Инстаграме". На его страницу подписаны более 850 тысяч человек.