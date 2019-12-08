Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|8 дек 2019|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

Полезное | Помолодела и похорошела: 72-летнюю Ротару в России завалили цветами

08.12.2019|13:52
Печать

Самой ожидаемой звездой телефестиваля "Песня года-2019" стала София Ротару. В прошлом году она отказалась от участия в концерте "из-за сложной политической обстановки на Украине". То ли обстановка улучшилась, то ли в России платят хорошо, но теперь главная эстрадная "хуторянка" не только приехала, но и исполнила две песни.

Задуманный еще в 1971 году фестиваль предполагал, что звучать на нем будут только премьеры. София Ротару участвует в "Песне года" с 1973 года и за это время представила здесь 92 композиции. В этот раз она пела свежие "Музыку моей любви" и "Вечные небеса". Правда, под фонограмму, но в данном случае это не так важно.

Главное, что этот визит Софии Михайловны в Россию – второй за непродолжительное время. В сентябре по приглашению Игоря Крутого она выступала в Сочи на "Новой волне". Теперь же композитор уговорил ее спеть и в Москве.

72-летняя Ротару была в хорошем настроении – позировала журналистам, обнималась с Филиппом Киркоровым, радовалась десяткам букетов, которые получала от благодарных зрителей. "У меня все отлично, счастлива новой встрече с публикой, по которой соскучилась", – призналась "хуторянка".

Помолодела и похорошела – таково общее мнение зрителей о 72-летней народной артистке России, Украины и Молдавии. Безупречный макияж, прическа, платье – дай бог каждому так выглядеть в ее годы.

А что до травли, которую Софии Ротару устроили в нашей стране в последнее время, то она кажется, как минимум, постыдной. Наоборот, мы должны быть благодарны Ротару, что во время, когда все мосты между Россией и Украиной сожжены, она остается, кажется, последней связующей нитью двух братских народов. И мы должны ей за это поклониться.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!