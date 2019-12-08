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Полезное | Одевшаяся не по возрасту Аллегрова попала под шквал критики

08.12.2019|19:27
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В минувшую субботу Ирина Аллегрова приняла участие в фестивале "Песня года-2019". Для мероприятия эстрадная певица выбрала откровенный наряд.

Знаменитая исполнительница появилась на публике в длинном черном платье, расшитом пайетками. Главной деталью образа стал глубокий вырез на груди. Чтобы подчеркнуть пышные формы, звезда отказалась от нижнего белья.

Многие поклонники были разочарованы нарядом 67-летней артистки. По их мнению, Ирине Аллегровой следует одеваться в соответствии с возрастом. "Наряд с настолько оголенными грудями, в ее возрасте уже слишком", – отметил один пользователь. "А почему не в трусах?", – поинтересовался другой комментатор.

Напомним, фестиваль "Песня года-2019" прошел 7 декабря на стадионе ВТБ Арена в Москве. На сцене выступили такие артисты, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина и Валерий Леонтьев. Главным событием вечера стало долгожданное возвращение Софии Ротару.

Несмотря на недавний скандал российская публика тепло приняла 72-летнюю артистку. София Ротару с удовольствием позировала перед журналистами и приняла множество букетов от поклонников. "У меня все отлично, счастлива новой встрече с публикой, по которой соскучилась", – рассказала звезда корреспонденту "Дни.ру".

Источник — dni.ru, Фото https://www.instagram.com/p/B5zu_OIHWgM/
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Гость|08.12.2019 19:37|

penzainform.ru писал(a):

"Наряд с настолько оголенными грудями, в ее возрасте уже слишком",
Тема сисек не раскрыта.

Гость|08.12.2019 19:38|

2 фото зачетное.

Имя: Гость
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