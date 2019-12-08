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Полезное | «Мои мечты разрушились»: Пугачева сделала сенсационное заявление

08.12.2019|13:36
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Алла Пугачева стала гостьей программы "Сегодня вечером". На съемочной площадке популярная исполнительница сделала неожиданное признание.

В эфире передачи знаменитость рассказала, что всегда мечтала стать актрисой. Однако слава певицы помешала ей попасть в кино. Известные режиссеры отказывались брать Аллу Пугачева на работу, так как опасались, что она будет притягивать к себе много внимания.

"Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут", – заявила артистка.

Певица также поделилась воспоминаниями о съемках в картине "Женщина, которая поет", премьера которой состоялась в 1979 году. Алла Пугачева до сих пор благодарна режиссеру Александру Орлову за то, что тот пригласил ее сыграть главную роль в ленте, передает Teleprogramma.pro.

Ранее генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст выступил с вдохновляющей речью на премьере фильма "Тот самый концерт". Он назвал Примадонну "пионером российской музыкальной сцены", которому наконец-то удалось "добраться до кинематографа". "Михалкову придется ее снять в ближайшее время. Скоро вы об этом узнаете", – обратился к журналистам медиаменеджер.

Источник — dni.ru
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Гость|08.12.2019 13:59|

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Имя: Гость
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