07.12.2019 | 09:45

Уже несколько недель в Сети муссируются слухи о разладе в отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Накануне дня рождения украинской пианистки появились сенсационные данные о ее новом возлюбленном.

"Следующий год не принесет Виталине ничего нового. Она начинает гулять по кругу. Ей так понравилась тема с Шаляпиным, что пианистка переключится на нового героя, тем самым продолжит свои появления на публике. Сейчас интерес к ее персоне заметно упал, и Цымбалюк-Романовской все это не нравится. Так что следующий год она проживет по старому сценарию, только мужская роль достанется другому. К настоящей жизни и к настоящим чувствам это не будет иметь никакого отношения", – сделала расклад Таро ясновидящая Марианна Абравитова.

В душе Цымбалюк хочется стабильности. Светская львица понимает, что ей необходимо выйти замуж, и для этого "проекта" она вновь ищет мужчину возраста Джигарханяна. Все шансы, что в результате Виталина добьется своего.

В браке с Джигарханяном она каталась как сыр в масле. Сейчас же ей приходится непросто. Больших денег у нее нет, поэтому она просто пытается хоть как-то выжить. "Могу сказать, что у нее есть мужчины для интима, но ее как звезду они не рассматривают. Более того, какой-то финансовой поддержки с их стороны она не имеет. У нее очень сильная хватка, но немного не хватает внешних данных. Но Цымбалюк-Романовская четко понимает, что над "тюнингом" надо поработать. Следующий год для нее – время изменений", – сказала гадалка.

Замуж она выйдет, но не в ближайшее время. "По картам видно, что успокоится она и уйдет со сцены действий только после того, как встретит своего будущего мужа. Сценарий брака с Джигарханяном здесь не пройдет. Новый избранник будет хоть и в возрасте, но весьма властный, поэтому все действия Виталины Цымбалюк-Романовской будут под контролем", – добавила она.