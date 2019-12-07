07.12.2019 | 22:58

Софья Эрнст, молодая супруга генерального директора Первого канала, разоткровенничалась со своими подписчиками, рассказав о том, как стать успешным человеком.

«Теперь, будучи взрослым человеком, я могу с ясностью сказать: мечты даны для того, чтобы понять, куда тебе идти. В нашей культуре об успешных людях принято говорить «повезло». Или «удачно вышла замуж». Или «ее любит камера». Но поскольку мне в жизни посчастливилось общаться с большим количеством успешных людей, я понимаю, что за всем этим стоит огромная работа», начала свой пост в социальной сети Инстаграм Софья Заика (фамилия девушки до замужества - прим. редакции).

«И путь к мечте проходит через сопротивление близких, злопыхательство, на которые ты тратишь здоровье и силы. Мечты имеют свойство сбываться, но иногда они проверяют тебя на прочность и сбываются все в один момент. Но чем они серьезнее, тем больше нужно топлива для реализации. До конца доходят те, кто не жалеет себя. Что, впрочем, не исключает «повезло» и «удачно вышла замуж», - закончила свою мысль супруга Эрнста.

Подписчики мгновенно откликнулись на слова Софьи и высказали свою точку зрения. Кто-то поддержал девушку, а некоторые заметили, что вряд ли Заика всего добилась сама. «К сожалению, в Вашем случае Вам просто «повезло удачно выйти замуж»... Не играйте больше, пожалуйста. Не играйте, даже если Вас будут умолять режиссёры, дабы заслужить благосклонность супруга».

Напомним, недавно Софья призналась

, что для завоевания сердца супруга ей пришлось буквально готовиться к каждому свиданию. В частности, она читала книги, чтобы суметь поддержать разговор с мужчиной, который на 27 лет старше.