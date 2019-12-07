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Полезное | Игорю Крутому есть за что гордиться своей дочерью

07.12.2019|21:48
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Дочь знаменитого композитора Игоря Крутого Виктория славится своей прекрасной фигурой. Новый снимок девушки заставил россиян биться в экстазе.

В кадре девушка позирует в черном открытом купальнике, который выгодно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Дополнили образ полное отсутствие макияжа, что на ярком солнце у лазурного побережья было бы просто неуместно, и соломенная шляпка с черной лентой.

Контраст загорелой кожи с темной тканью как нельзя лучше смотрится в кадре. На бэкграунде можно рассмотреть лежаки, сразу за которыми начинается синяя водная гладь. По всей видимости, дочь знаменитого композитора предпочитает проводить декабрьские каникулы в теплых странах, позабыв про российские ветра и стужу.

"Загораем на солнышке. Любопытный факт: если вы моетесь сразу после того, как позагорали, то вы смываете со своей кожи витамин Д", – написала девушка на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Изначально текст был напечатан на английском языке, однако Виктория продублировала его на русском, чтобы донести до поклонников интересную информацию.

В свою очередь, фолловеры знаменитости пришли в восторг от ее пышных форм. За несколько часов публикация набрала более трех тысяч лайков, а комментариев с комплиментами и вовсе не счесть. Многие отметили, что девушка выглядит необыкновенно хорошо.

"Прелесть, обожаю тебя" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Вика, ты воплощение красоты! Где ваши видюшки с Соней. Они ооочень забавные", "Вы очень красивая ", " Какая грудь!", – написали восторженные комментаторы.

Источник — dni.ru
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