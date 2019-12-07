07.12.2019 | 13:37

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал громкое заявление на премьере картины "Тот самый концерт", посвященной певице Алле Пугачевой. Медиаменеджер рассказал о кинокарьере Примадонны.

Эрнст произнес запоминающуюся речь на премьере картины "Тот самый концерт". По словам медиаменеджера, все в зале собрались ради человека, которого любят и которым восхищаются.

Константин Львович убежден, что Пугачева по-прежнему номер один в стране. С данным фактом никто не спорит.

Эрнст отметил, что звезда наконец-то добралась до кинематографа. Как выразился медиаменеджер, Примадонна подошла издалека, сделав очень интересный фильм "Тот самый концерт".

Константин Львович вспомнил слова режиссера Никиты Михалкова, который говорил, что готов снять Пугачеву в одной из своих картин, как только она превратится в комичную старуху. "Но так как Алла Борисовна никогда не превратится в старуху, Михалкову придется ее снять в ближайшее время. Скоро вы об этом узнаете", – цитирует Эрнста сайт "Комсомольская правда".

Увидеть киноверсию кремлевского концерта, билеты на который спекулянты в апреле продавали по цене от 100 до 500 тысяч рублей, пришел весь столичный бомонд – телеведущие Леонид Якубович и Ангелина Вовк, модельер Игорь Гуляев, режиссер Егор Бероев, актриса Екатерина Волкова.

Примадонна прибыла на красную дорожку за 45 минут до начала фильма, чтобы попозировать сотне журналистов, дать комментарии, поулыбаться фанатам, которые пришли с флажками и в футболках с портретами любимой народной артистки.